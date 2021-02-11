Итоговое собеседование для 9-х классов прошло во всех регионах без сбоев

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Итоговое собеседование по русскому языку, которое является для девятиклассников допуском к государственной итоговой аттестации, прошло во всех регионах РФ без каких-либо сбоев, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Рособрнадзора.

"Итоговое собеседование прошло во всех регионах без организационно-технологических сбоев. Девятиклассники, получившие "незачет" либо не явившиеся на собеседование по уважительной причине, смогут сдать его в дополнительные дни - 10 марта и 17 мая 2021 года", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что 10 февраля проходить собеседование будут свыше 1,4 млн девятиклассников, в большинстве регионов РФ собеседование планировали провести в очной форме.