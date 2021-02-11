ГП вновь предупредила об ответственности за призывы и участие в незаконных акциях

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ предупредила организаторов и социальные сети за призывы к несанкционированным акциям и массовым беспорядкам. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Уважая конституционное право граждан на выражение своего мнения, в связи с распространением в социальных сетях призывов к участию в массовых мероприятиях, организуемых с нарушением установленного порядка проведения митингов, Генеральная прокуратура считает необходимым предостеречь физических и юридических лиц о недопустимости нарушения закона", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Ранее сторонники Алексея Навального анонсировали акцию 14 февраля.