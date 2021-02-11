Встречи с космонавтами в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ возобновятся с 14 февраля

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Встречи и беседы с космонавтами в рамках проекта "Уроки космоса" возобновятся в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ в Москве с 14 февраля. Ведущим встречи выступит автор проекта - Герой России Федор Юрчихин, сообщила в четверг пресс-служба ВДНХ.

"В центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ возобновляются встречи в рамках проекта "Уроки космоса". Посетителей вновь ждут беседы с космонавтами о пути в профессию, космических экспедициях, научной деятельности и быте на орбите, а также жизни после космоса. Почетным гостем станет летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Олег Атьков. Первый урок состоится 14 февраля в 12:00 мск в лектории "Кулибин Про", - говорится в сообщении.

Олег Юрьевич расскажет посетителям о своей экспедиции на станцию "Салют-7", которая длилась рекордные на тот момент 236 суток. Именно эта миссия стала важным подготовительным этапом к годовым полетам: в ее рамках врач-космонавт исследовал изменения в организме своих коллег по экипажу в условиях долгого отсутствия гравитации, тестировал новую аппаратуру для оценки их состояния и провел множество других научных экспериментов.

Для тех, кто не сможет лично присутствовать на встрече, организуют прямую трансляцию в официальной группе ВДНХ в "Одноклассниках". Возможность задать вопросы космонавтам будет у всех желающих.

Кроме того, в центре "Космонавтика и авиация" продолжается программа кинопоказов. 13 февраля в 16:00 мск в конгресс-зале можно будет посмотреть популярный советский научно-фантастический мультфильм "Тайна третьей планеты". Вход на кинопоказ бесплатный, по предварительной регистрации.