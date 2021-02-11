В Подмосковье будут компенсировать подписку на газеты для одиноких малоимущих граждан

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг в трех чтениях приняли закон, в рамках которого предусматривается компенсация расходов на оплату подписки на периодические печатные издания малоимущим одиноко проживающим жителям региона.

"Проектом закона предлагается изменить действующую меру социальной поддержки малоимущим одиноко проживающим гражданам по обеспечению бесплатной подписки на газету "Ежедневные новости. Подмосковье" компенсацией расходов на оплату подписки на периодические печатные издания, перечень которых будет определяться правительством Московской области в размере фактических расходов, но не более 1,5 тыс. рублей за полугодие", - сказала в ходе заседания Мособлдумы министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, принятие закона не потребует дополнительных расходов из бюджета региона.

"Решение принято, закон принят в целом", - добавил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.