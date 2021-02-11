В России более 6,2 млн доз "Спутника V" получили разрешение на вакцинацию граждан

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Более 6,2 млн доз вакцины "Спутник V" против нового коронавируса, а также более 50 тыс. доз вакцины "Эпиваккорона" прошли проверку и получили разрешение на ввод оборот для вакцинации граждан.

Об этом в четверг сообщила врио начальника управления организации госконтроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Алла Трапкова.

"На данный момент выданы разрешения на ввод в гражданский оборот 44 серий вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции "Гам-ковид-вак" <...> центра им. Гамалеи Минздрава России общим количеством 6 231 тыс. [доз] и семь серий вакцины "Эпиваккорона" в количестве 50 240 доз", - сказала она на публичном обсуждении результатов контрольно-надзорной деятельности ведомства в 2020 году.

18 января в росийских регионах началась массовая вакцинация от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации 13 января поручил президент России Владимир Путин.