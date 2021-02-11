Полиция выявила фиктивную регистрацию почти 50 россиян в квартире в центре Москвы

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции начали проверку в связи с выявлением в ходе мониторинга квартиры в центре Москвы, где на регистрационном учете состоят 46 россиян. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

"10 февраля сотрудниками отделения по вопросам миграции отдела МВД России по району Хамовники был произведен мониторинг о возможной фиктивной регистрации граждан России по адресу: Комсомольский проспект, дом 9, квартира 76. В ходе проверки установлено, что в указанной квартире состоят на регистрационном учете 46 граждан РФ, в связи с чем в действиях собственника усматриваются признаки ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении)", - сказал собеседник агентства.

В данный момент по данному факту начата доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.