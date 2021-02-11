Навального привезут в Бабушкинский суд Москвы на процесс о клевете в отношении ветерана

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Алексей Навальный в пятницу, 12 февраля, будет доставлен в Бабушкинский суд Москвы для личного участия в заседании по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе суда.

"Доставка Навального завтра будет, он примет участие в процессе лично", - сказали в суде.

Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ. По версии следствия, 2 июня прошлого года Навальный в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, по версии обвинения, "носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину он не признает. Ранее суд приостанавливал производство по делу, но после возвращения Навального в Россию возобновил его.