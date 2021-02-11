СК РФ предупредил об уголовной ответственности организаторов новых несогласованных акций

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет предупредил об уголовной ответственности организаторов новых несогласованных акций, планирующихся в эти выходные. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Предупреждая нарушения действующего законодательства, напоминаем, что участие в подобных несанкционированных мероприятиях влечет серьезные правовые последствия вплоть до уголовной ответственности. Призывы к массовым беспорядкам также квалифицируются в соответствии с положениями УК РФ, предусматривающими наказание вплоть до лишения свободы", - сообщает СК.

Также в СК напомнили, что вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия, заведомо представляющие опасность для их жизни, расценивается как преступление. "Все факты подобных правонарушений, как и прежде, будут оцениваться с точки зрения действующего законодательства, а лица, совершившие противоправные действия, будут отвечать в рамках закона", - добавили в ведомстве.

В СК отметили, что присутствие детей и подростков на подобных несанкционированных акциях и при массовом скоплении людей может угрожать их личной безопасности и здоровью. "При принятии решения об участии в таких мероприятиях молодым людям, а особенно несовершеннолетним и их родителям, также следует помнить о негативных правовых последствиях этих действий в виде привлечения к ответственности", - считают в ведомстве. СК уже расследует ряд уголовных дел в связи с несогласованными акциями в поддержку блогера Алексея Навального, проведенными в этом году.

Ранее сторонники Навального анонсировали акцию 14 февраля. Генеральная прокуратура РФ также предупредила организаторов и социальные сети за призывы к несанкционированным акциям и массовым беспорядкам.