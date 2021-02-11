Песков: принцип кнута и пряника для стимулирования вакцинации от коронавируса неприменим

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Использование принципа кнута и пряника для стимулирования вакцинации от коронавируса в России невозможно. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, обсуждаются ли в Кремле конкретные меры по возможному ускорению вакцинации в России.

"Никакого кнута здесь быть не может, да и пряника тоже. Здесь просто нужно объяснять людям, что это в их интересах, что это для их собственного здоровья и безопасности необходимая вакцина", - сказал он.

Представитель Кремля добавил, что "здесь огромная роль СМИ в том, чтобы больше людей приходило прививаться".

Песков также отметил, что темпы вакцинации от коронавируса в России не статичны, а имеют тенденцию к постоянному и последовательному повышению. "Увеличиваются объемы производства, которые выходят в оборот и развозятся по регионам. Массовая вакцинация уже идет, но мы еще на начальном этапе, разворачивается работа, ее невозможно развернуть полноформатно в одночасье", - добавил пресс-секретарь.