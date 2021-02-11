В ЕК сообщили, что порядка 1,5% населения Евросоюза прошли вакцинацию

БРЮССЕЛЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Около 1,5% населения Евросоюза в течение полутора месяцев сделали прививку от коронавируса, хотя темпы вакцинации в странах сообщества существенно различаются. Об этом заявил в четверг еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони на пресс-конференции в Брюсселе, представляя зимний экономический прогноз Еврокомиссии.

"Вакцинация в ЕС стартовала 27 декабря. К настоящему моменту в среднем в Евросоюзе приходится по три укола на 100 человек, хотя ситуация серьезно различается между странами сообщества", - отметил он. Это соответствует 1,5% полноценно привитых двумя дозами вакцины.

Еврокомиссар подчеркнул, что ситуация с пандемией в Евросоюзе остается нестабильной и трудно предсказуемой. Он подчеркнул, что "результаты вакцинации еще очень незначительны", поэтому карантинные меры будут сохраняться еще длительное время. Джентилони не исключил, что отдельные целевые ограничительные меры могут оставаться в силе и в 2022 году.

"Также может возникнуть целый комплекс новых факторов, которые невозможно учесть в прогнозе. Могут появиться новые штаммы коронавируса, которые могут иметь более высокий уровень распространения, что потенциально приведет к ужесточению карантинных мер и замедлению экономики. Кроме того, в 2021 году возможно проявление более серьезных негативных последствий пандемии, которые уже повлияли на экономику, включая возможный всплеск банкротств, которые были фактически заморожены в условиях приостановки экономической деятельности в 2020 году. Наконец, серьезные различия эпидемической ситуации между странами ЕС могут сохраниться, подрывая единство и функционирование европейского рынка", - сказал он.

Впрочем, Джентилони не исключил и возможности позитивного развития ситуации, включая экономический эффект от инновационных инвестиций в новые отрасли экономики, которые начали развиваться в условиях пандемии.