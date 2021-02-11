Песков: встреча Путина с главредами СМИ не связана с ростом протестной активности

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Видеоконференция, которую президент РФ Владимир Путин провел 10 февраля с главными редакторами и руководителями ведущих российских СМИ, никак не связана с ростом протестной активности в стране. Об этом журналистам рассказал в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Никакой связи с незаконными акциями здесь нет. Встречи этой не было целый год. В прошлом году эта встреча не состоялась, поэтому давно уже искали подходящий момент, когда встречу провести хотя бы в таком режиме нетрадиционном, в формате ВКС (видеоконференцсвязи - прим. ТАСС)", - сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что "обилие событий в минувшем году и стремительно развивающиеся события в этом году, конечно, стали хорошей палитрой" для обсуждения на встрече президента с главредами СМИ.

Говоря о том, что в прежние годы подобные мероприятия были частично открытыми, Песков подчеркнул, что традиции проводить такие беседы полностью "под запись" не было. "Все равно была закрытая часть. Последние разы все это происходило в закрытом режиме с тем, чтобы дать всем спокойно высказывать свою точку зрения и спокойно обсуждать наиболее актуальные вопросы", - пояснил он, добавив, что журналисты в общении с президентом не просили дать оценку их работы, а интересовались другими вопросами.

Пресс-секретаря главы государства попросили оценить работу российских медиа. "Какие-то СМИ работают плохо, скучно, какие-то СМИ работают блестяще", - охарактеризовал он работу прессы. "Вы же предоставляете услугу, которая имеет спрос, и если эта услуга соответствует спросу, вы успешны, если не соответствует, вы не успешны", - заключил он.