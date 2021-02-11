Песков обратится к Путину с предложением проводить конференц-колы для кремлевского пула

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обещал обратиться к Владимиру Путину с предложением проводить конференц-колы для кремлевского пула журналистов после крупных мероприятий.

"Я вас понимаю и вы абсолютно правы", - сказал он в четверг, отвечая на вопрос о том, что прежде журналисты пула имели возможность напрямую задавать вопросы российскому лидеру на полях крупных международных мероприятий, а с началом пандемии лишились ее. "Мы обязательно обратим на это внимание и мы обратимся к президенту с просьбой использовать те или иные содержательные мероприятия с тем, чтобы потом такие быстрые телефонные брифинги можно было делать", - пообещал представитель Кремля.