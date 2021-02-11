В МВД призвали не участвовать в незаконных акциях и напомнили об ответственности за это

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. МВД России призывает граждан не принимать участие в незаконных акциях, а также напомнили об административной и уголовной ответственности за участие в них. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-центре ведомства.

"Полиция призывает граждан отказаться от участия в несанкционированных акциях. Во избежание конфликтов рекомендует руководствоваться здравым смыслом и воздержаться от посещения мест проведения несогласованных публичных мероприятий, заранее планировать маршруты своих передвижений", - сказали в пресс-центре.

В ведомстве напомнили, что в регионах страны продолжают действовать ограничительные меры в связи с распространением коронавируса. Кроме того, законодательно запрещены массовые акции вблизи зданий органов государственной власти и экстренных оперативных служб. "За нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования предусмотрена административная ответственность. А за организацию или участие в массовых беспорядках - уголовная ответственность", - отметили в МВД.

Со своей стороны, как подчеркнули в ведомстве, МВД готово обеспечить правопорядок и не допустить дестабилизации обстановки в городах и других населенных пунктах. "Лица, совершившие насильственные действия, призывающие к групповым нарушениям общественного порядка, не выполняющие законные требования сотрудников полиции, будут задержаны и привлечены к ответственности", - добавили в пресс-центре.

В ведомстве также сообщили, что полиция возбудила 90 уголовных дел за несанкционированные акции в январе и феврале текущего года. "Ведомство информирует, что по фактам преступлений, совершенных при проведении несанкционированных акций в январе и феврале текущего года, возбуждено 90 уголовных дел", - сказали в пресс-центре.

Ранее сторонники Алексея Навального анонсировали акцию на 14 февраля.