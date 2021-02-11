Почти 13 тыс. детей вылечились после заражения COVID-19 в Подмосковье в 2020 году

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Порядка 13 тыс. детей вылечились от новой коронавирусной инфекции в Московской области в 2020 году, из них 90% проходили лечение на дому. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

"В 2020 году с начала пандемии выявлено 12 900 случаев заболевания детей COVID-19 и пневмонией. Из них 90% пациентов получали медицинскую помощь на дому, 10% лечились в стационарных условиях", - сказали в пресс-службе.

В министерстве отметили, что в настоящее время в регионе развернуто 242 койки для детей в 18 медицинских организациях. 163 из них с кислородной подводкой, пять коек оснащено аппаратами ИВЛ.

"В Подмосковье, помимо оказания стационарной и амбулаторной медицинской помощи детям с коронавирусом, организована реабилитация. Она бесплатная, в рамках полиса ОМС. Ее могут пройти дети, переболевшие COVID-19 в тяжелой и среднетяжелой формах. С начала июля реабилитацию прошли уже более 430 детей. Для них составляется индивидуальная программа лечения курсом 50-60 процедур. Сюда входит дыхательная гимнастика, кинезиотерапия, лечебный массаж, водные процедуры, ЛФК, посещение соляной пещеры", - процитировали в пресс-службе замминистра здравоохранения Московской области Светлану Лазареву.

По данным Минздрава региона, детская реабилитация после COVID-19 оказывается на базе санаторного отделения Детского клинического многопрофильного центра в Химках. Пройти реабилитацию после коронавирусной пневмонии могут пациенты из Московской области возрастом от 3 до 14 лет.