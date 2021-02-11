Лукашенко ответил цитатой из фильма "Москва слезам не верит" на письмо ЕС по теме пандемии

МИНСК, 11 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что получил письмо от представителей Евросоюза с предложением обсудить вопросы борьбы с пандемией. В ответ он слегка изменил реплику героини фильма "Москва слезам не верит": "Не учите нас жить, а помогите материально".

"Недавно я получил письмо от некоторых западных деятелей <…> Это из Евросоюза пришли предложения нам, они очень выгодны, обсудить вопросы с пандемией", - заявил Лукашенко, выступая в четверг на открытии Всебелорусского народного собрания. Он подчеркнул, что Белоруссии требуется помощь на дальнейшее развитие здравоохранения, поскольку "огромные деньги" были выделены на лечение инфицированных коронавирусом. "Если готовы - пожалуйста, помогите нам в этом плане. Как у нас говорят, не учите нас жить, а помогите материально", - заявил белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что в письме к нему обратились как к президенту республики и председателю Содружества Независимых Государств. "Пишут одно, а на Западе приветствуют других президентов и говорят о другом. Я читаю и думаю: а где же правда? Ну хотя бы написали экс-президенту, бывшему или вообще белорусскому народу адресовали. Но, тем не менее, я благодарен, что они понимают, кто в доме хозяин", - заключил он.