Глава Института цитологии СО РАН сообщил о средней зарплате сотрудников в 67 тыс. рублей

Ранее старший научный сотрудник Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на то, что ее зарплата на полной ставке составляет 25 тыс. рублей, тогда как должна составлять, согласно майским указам, 200% от средней по региону, то есть около 80 тыс. рублей. Президент поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову разобраться с проблемами, возникающими при выплатах зарплат научным сотрудникам. СК и прокуратура также начали проверку.

НОВОСИБИРСК, 11 февраля. /ТАСС/. Средняя зарплата научного сотрудника в Институте цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН (без учета филиалов), ученый из которого ранее пожаловалась президенту на низкий оклад, составляет 67,2 тыс. рублей. Руководство института не считает правильным вмешиваться в процесс формирования зарплаты на уровне отдельного сотрудника, сообщил журналистам в четверг директор учреждения Алексей Кочетов.

"Дирекция отслеживает среднюю заработную плату по научным подразделениям и регулирует этот процесс совместно с заведующим подразделением, который отвечает за финансирование работ подразделения из грантов. <…> Средние зарплаты научных сотрудников в 2020 году: научные сотрудники (все): 67 214,5 руб. в месяц", - сообщил Кочетов.

Он добавил, что зарплаты у научных сотрудников разнятся в зависимости от успешности в получении грантов и выполнении договоров научно-исследовательских работ (НИР). Так, средняя зарплата главных, ведущих и старших научных сотрудников составляет 86,5 тыс. руб. в месяц, тогда как ученые на должности "научный сотрудник" и "младший научный сотрудник" получают, по его данным, 53,7 тыс. рублей.

"Каждый грантодержатель и руководитель договора самостоятельно определяет состав трудового коллектива и размеры выплат. Институт не считает правильным вмешиваться в этот процесс на уровне отдельного научного сотрудника и обеспечивает выплату фиксированного должностного оклада, дальше - все зависит от эффективности научного труда", - пояснил директор института.

Председатель профсоюза СО РАН Людмила Левченко сообщила ТАСС, что институтам Сибирского отделения РАН необходимо в среднем по 25-30 млн рублей ежегодно для обеспечения зарплат научных сотрудников на уровне, вдвое превышающем среднюю зарплату по региону, как определено указом президента.