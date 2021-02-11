Барщевский: регионы не могут отменять масочный режим, введенный главой Роспотребнадзора

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Субъекты Российской Федерации не имеют полномочий отменять обязательный масочный режим, введенный по всей стране постановление главного государственного санитарного врача Анны Поповой. Об этом сообщил ТАСС в четверг полномочный представитель правительства РФ в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский.

"Есть постановление главного государственного санитарного врача РФ [номер] 31, где пунктом первым установлено <...>: лицам, находящимся на территории РФ, необходимо обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, парковках, в лифтах. Собственно, пунктом вторым на руководителей субъектов [Федерации] возложена обязанность следить за соблюдением пункта первого", - напомнил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что полномочия регионов "начинаются в пункте втором - следить за исполнением, добиваться исполнения". "Но у них нет полномочий отменять пункт первый. Поэтому распоряжение главного государственного санитарного врача обязательно", - сказал Барщевский.

Собеседник агентства также пояснил, что в отличие от системы здравоохранения, которая в России разделена на федеральный и региональный уровни, санитарная служба является вертикально интегрированной, а ее руководитель имеет полномочия выдавать предписания для исполнения на всей территории страны.

Барщевский отметил, что правомерность постановления номер 31 была подтверждена Верховным судом, а регионы в соответствии со статьей 6 федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" могут лишь вводить дополнительные профилактические меры, но не отменять федеральные.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что ношение масок в общественных местах в республике с 12 февраля станет рекомендательным. С 10 февраля оно перестало быть обязательным в Чечне, но власти региона подчеркнули, что советуют жителям по-прежнему носить маски. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что масочный режим в стране пока не будет отменен.