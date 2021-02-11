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Лукашенко заявил, что у граждан Белоруссии два родных языка - белорусский и русский

Президент республики заявил, что в стране не будут "никогда травить людей и давить людей, чтобы они не разговаривали на русском языке"

МИНСК, 11 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусский и русский языки остаются родными для белорусского народа.

"У нас два родных языка, белорусский и русский, и тот, кто сегодня отказывается от этого великого наследства, как говорил великий Ленин, очень серьезно рискует", - сказал президент Лукашенко, выступая в четверг на открытии Всебелорусского народного собрания.

"Потерять язык можно, великий русский язык, где много нашей, белорусской души, язык - это постоянно развивающаяся материя, если мы это потеряем, мы никогда это не вернем", - сказал Лукашенко.

"Поэтому белорусский и наш русский язык, они будут всегда достоянием нашей нации, и мы не будем никогда травить людей и давить людей, чтобы они не разговаривали на русском языке", - заверил белорусский президент.

Он добавил, что в этом отличие Белоруссии от происходящего в других странах.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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