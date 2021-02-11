В Санкт-Петербурге отпразднуют Китайский Новый год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Дворцовый мост, который считается одним из символов Санкт-Петербурга, в течение 12 дней будет подсвечиваться красным по случаю празднования Нового года по восточному календарю. В честь праздника в городе состоится 7-й общегородской фестиваль "Китайский Новый год - Веселый праздник весны", его программу представили в четверг на площадке ТАСС.

"Этот яркий праздник символизирует нашу дружбу и открытость, взаимное доверие и уважение. С 11 по 22 февраля в знак дружбы России и Китая один из общепринятых символов Санкт-Петербурга - Дворцовой мост - получит декоративную красную подсветку. Этой традиции уже несколько лет, и горожане с удовольствием ждут начала представления. В этом году к петербургским зрителям присоединятся 20 тыс. жителей КНР, которые сейчас находятся в Санкт-Петербурге", - сказал губернатор Александр Беглов в видеопоздравлении по случаю праздника, которое транслировали в рамках пресс-конференции.

Глава города отметил, что Министерство культуры КНР причислило петербургский фестиваль к одному из восьми важнейших ежегодных проектов празднования китайского Нового года в мире. Официально этот праздник отмечают в Санкт-Петербурге с 2015 года. В этом году соорганизатором фестиваля является народное правительство города Сиань, который с 2017 года является городом-партнером Петербурга. Мероприятия пройдут в офлайн-, онлайн- и смешанном форматах.

Председатель комитета по внешним связям города Евгений Григорьев рассказал журналистам, что в 2020 году, на фоне пандемии коронавируса из города Сиань при содействии генерального консульства КНР в Петербург были доставлены средства индивидуальной защиты, их передали в городские медучреждения. "Это было сделано в самый сложный период. Это дорогого стоит", - добавил он.

Трансляции концертов, форум, соревнования и мастер-классы

Программа фестиваля "Китайский Новый год - Веселый праздник весны" рассчитана до 1 марта. "В этом году в рамках фестиваля состоятся российские и китайские онлайн-концерты: концерты Пекинского симфонического оркестра и оркестра московского Большого театра, которые будут транслироваться на нескольких телевизионных и интернет-платформах в Китае и России", - рассказала генеральный консул Китая в Санкт-Петербурге Ван Вэньли.

Среди деловых мероприятий фестиваля - российско-китайский форум "Санкт-Петербург и регионы Китая: перспективы сотрудничества". В этом году одной из основных его тем будет взаимодействие по линии Петербург - Сиань. В частности, как отметил ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев, деловые круги китайской стороны (участвуют по видео-конференц-связи) познакомят с приоритетами экологической политики Петербурга, с ними планируется обсудить возможности сотрудничества в сфере "зеленой" экономики. По его словам, это то направление, которым в вузе активно занимаются в последние годы.

Также в программе "Веселого праздника весны" - соревнования по шахматам Вэйци (Го) на кубок Генерального консульства КНР в Санкт-Петербурге (22-23 февраля), тематическая выставка флористических работ в Садово-архитектурном колледже, в школах города пройдут мультимедийные презентации, квесты и множество мастер-классов - по приготовлению китайских пельменей, изготовлению китайских фонариков, каллиграфии, вырезанию из бумаги и многое другое. Как отметила на пресс-конференции первый заместитель председателя комитета по образованию Петербурга Елена Владимирская, сейчас в городе китайский язык изучают почти 3 тыс. школьников в рамках общего и дополнительного образования, а среди всех иностранных языков китайский - 6-й по популярности.

"Этот праздник - теперь не только праздник китайского народа, он приобрел международный характер, и его празднуют люди во всем мире. Это важнейшая часть нашей истории и культуры. Это также символ стремления к лучшей жизни китайского народа, - отметила генконсул КНР. - От лица генерального консульства и от лица китайского народа хочу поблагодарить правительство Санкт-Петербурга за то, что, находясь за границей, мы также можем почувствовать тепло и поздравления наших друзей".