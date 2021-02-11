Россияне воспользовались интерактивными сервисами ГИБДД 1,5 млрд раз в 2020 году

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Число запросов пользователей интерактивных сервисов Госавтоинспекции в 2020 году достигло 1,5 млрд, сообщила ТАСС в четверг официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В общей сложности число запросов пользователей интерактивных сервисов официального сайта Госавтоинспекции в 2020 году составило порядка 1,5 млрд", - сказала она.

При этом число посещений выросло почти у всех разделов сайта. Самым популярным сервисом стала проверка штрафов, им воспользовались почти 792 млн раз. Там же можно получить материалы фотофиксации нарушения.

Сервис проверки транспортных средств, через который можно проверить историю автомобиля, посетили 604 млн раз. А услугой получения основных сведений о транспортном средстве воспользовались почти 227 млн раз. Еще одним популярным сервисом - проверки водительских удостоверений - граждане пользовались 21 млн раз.

Кроме этих, на сайте ГАИ доступны услуги онлайн-регистрации перевозки детей автобусами, выложены документы, регламентирующие требования к их перевозке. Имеются и справочники о деятельности Госавтоинспекции, включая раздел о местах размещения комплексов автоматической фотовидеофиксации.