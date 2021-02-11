В Петербурге началась вакцинация от коронавируса среди подопечных социальных учреждений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции среди проживающих в социальных учреждениях началась в Санкт-Петербурге, прививки сделали уже почти 300 человек. Также в городе продолжается вакцинация соцработников, сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета по социальной политике.

"Несколько недель назад началась работа по вакцинации получателей социальных услуг, проживающих в стационарах. Они также вместе с сотрудниками выезжали в пункты вакцинации. По поручению губернатора Санкт-Петербурга комитет по социальной политике совместно с комитетом по здравоохранению на этой неделе организовали работу с привлечением выездных бригад. Медицинские работники начали посещать интернаты, чтобы сделать прививки наиболее ослабленным проживающим, в том числе находящимся на постельном режиме", - рассказала в пресс-службе.

По данным пресс-службы, сейчас привито 298 проживающих в учреждениях стационарного типа, находящихся в ведении комитета.

"В наших учреждениях проживают люди с множеством заболеваний, поэтому медицинские работники в постоянном режиме наблюдают за их самочувствием, знают о противопоказаниях. Это касается и вакцинации. Поэтому прививочная кампания проходит максимально бережно, с учетом состояния здоровья как сотрудников, так и получателей социальных услуг. Но все мы заинтересованы, чтобы пандемия побыстрее закончилась", - процитировали в пресс-службе председателя комитета Александра Ржаненкова.

Кроме того, в учреждениях, подведомственных комитету по социальной политике, прививки от коронавируса сделали 686 сотрудников - это практически половина тех, кто имеет показания к вакцинации. Эта работа ведется с конца декабря прошлого года.

Всего, по последним данным, в Петербурге прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции около 126,5 тыс. человек. За время пандемии в Петербурге выявили 349 740 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 260 037 человек, умерли 10 298. За последние сутки в городе выявили 1 127 случаев заражения.