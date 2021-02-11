Финал конкурса "Воспитатель года России" собрал в Перми педагогов из 74 регионов

ПЕРМЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Заключительный этап Всероссийского конкурса "Воспитатель года России", собравший педагогов дошкольного образования из 74 регионов России, стартовал в Перми, где собрались педагоги дошкольного образования из 74 регионов России. В течение нескольких дней им предстоит пройти испытания и побороться за главный приз - "Хрустальную жемчужину", сообщил журналистам заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк, открывший состязания.

"Сегодня здесь собрались воспитатели 74 регионов, которые уже победили на конкурсах в своих регионах. <...> Я очень надеюсь, что этот конкурс, как и те предыдущие десять, будет уникален педагогическими и методическими находками, которые представят его участники", - сказал он.

Всего в конкурсе участвуют 72 женщины и двое мужчин. По информации оргкомитета, самой молодой участнице 25 лет, а самой опытной - 54. В четверг и пятницу воспитатели пройдут два испытания - "Моя педагогическая находка" и "Педагогическое мероприятие с детьми", где смогут раскрыть профессиональное мастерство в сфере организации и реализации развивающей работы с детьми.

По итогам первого тура определятся полуфиналисты, на следующем этапе им предстоит продемонстрировать компетенции личного педагогического опыта и умение формулировать и аргументировать личную позицию по вопросам дошкольного образования. Победитель определится 14 февраля.