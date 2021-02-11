В Подмосковье ожидают поступления вакцины "Эпиваккорона" для проведения прививок в марте

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Московской области ожидает первые поставки доз вакцины "Эпиваккорона" центра "Вектор" в марте. Об этом в ходе круглого стола в Мособлдуме сообщила главный внештатный эпидемиолог Минздрава Московской области Зинаида Труш.

"У нас, в Московской области, было небольшое поступление вакцины ["Эпиваккорона"] для вакцинации медработников, мы это уже завершили. Минздравом написано письмо в правительство РФ о выделении "Эпиваккороны" для вакцинации граждан. Мы ждем, я думаю, что в марте должны быть поставки в область, далее распределим по учреждениям и будем уже вакцинировать. У граждан будет выбор - вакцинироваться "Спутником V" или "Эпиваккороной", - сказала Труш.

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил о том, что вакцина центра "Вектор" получила регистрационное удостоверение. Минздрав РФ 16 ноября выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины "Эпиваккорона" против коронавируса на людях старше 60 лет на 150 добровольцах, 18 ноября - для испытаний на 3 тыс. добровольцах старше 18 лет.