Финский суд приговорил беженцев к тюрьме за фальсификацию данных для ЕСПЧ

ХЕЛЬСИНКИ, 11 февраля. /ТАСС/. Окружной суд Хельсинки в четверг приговорил гражданку из Ирака и ее бывшего супруга, происхождение которого не уточняется, к тюремным срокам за мошенничество и фальсификацию данных после предоставления ими в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) ложной информации о гибели беженца - отца женщины - в Ираке в 2017 году после депортации финскими властями. Об этом сообщила телекомпания Yle.

Женщина получила один год и 10 месяцев тюрьмы, ее бывший супруг - один год и 11 месяцев тюрьмы. Yle указывает, что женщина с помощью поддельных документов смогла получить вид на жительство в Финляндии.

В ноябре 2019 года ЕСПЧ постановил, что Финляндия нарушила Европейскую конвенцию о защите прав человека, отказав в убежище иракцу, который вернулся на родину и вскоре после этого якобы был убит. Суд также обязал власти Финляндии выплатить истцу - дочери погибшего - крупную компенсацию и покрыть судебные издержки.

В прошлом году женщину арестовали. Центральная криминальная полиция Финляндии тогда заявила, что документы, предоставленные ЕСПЧ, могли быть подделкой и что близкий истца на самом деле жив.

После решения ЕСПЧ финская сторона временно ограничивала депортации в Ирак, а миграционная служба страны была вынуждена вновь рассмотреть несколько сотен уже принятых негативных решений о предоставлении убежища в поисках возможных ошибок, однако только по небольшому их числу были найдены нарушения.