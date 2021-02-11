Минпросвещения просит РАО пояснить значение слова "толерантность" в учебной литературе

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ попросило Российскую академию образования (РАО) предоставить научное обоснование смысловых значений слов "толерантность" и "гендер", использующихся в учебной литературе, следует из имеющегося в распоряжении ТАСС письма за подписью заместителя главы ведомства Дениса Грибова.

Просьба последовала после того, как в аппарат правительства РФ поступило обращение представителя общественной организации с предложением запретить использование данных терминов в учебной литературе и официальных документах органов власти. Организация в письме не называется.

"Минпросвещения России просит представить научное обоснование смысловых значений слов "толерантность" и "гендер", используемых в образовательном процессе и в официальной терминологии, для использования при подготовке ответа заявителю", - говорится в письме.

Автор предложения в качестве аргумента приводит "двусмысленность и опасность концепций толерантности и гендера других стран".