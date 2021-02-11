Число обращений к детскому омбудсмену Подмосковья выросло на 25% в 2020 году

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Количество обращений к детскому омбудсмену Подмосковья увеличилось на 25% в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщила в четверг журналистам уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

"За прошлый год мы получили практически в два раза больше обращений, чем в позапрошлом. Пандемия на этом безусловно сказалась. За прошлый год аппарат обработал 4 184 обращения, из них 2 135 письменных обращений. Для сравнения в 2019 году 3 124 обращения и в 2018 году было 2 397 обращения", - сказала Мишонова.

Она отметила, что наибольшее количество письменных обращений было получено из Одинцово, Ленинского городского округа, а также Подольска, Люберцев, Мытищ, Краснознаменска и Щелково. По ее словам, в 2020 году возросло в четыре раза число коллективных обращений - с 24 в 2019 году до 98 в 2020 году. Кроме того, было девять обращений от детей, которые затрагивали семейные отношения, родительские и школьные конфликты.

"Основные вопросы - это право на образование, право на жилье, право на социальное обеспечение, право на охрану здоровья, неблагополучие в семье при создании инфраструктуры к земельным участкам многодетных семей", - добавила Мишонова.