Принц Иордании призвал противостоять попыткам использовать религию в политических играх

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Религиозные различия и несовпадение взглядов представителей тех или иных конфессий часто намеренно используются для разжигания и подпитки политических конфликтов, этому необходимо противостоять. Об этом написал в статье для ТАСС иорданский принц Хасан бен Талал.

"Источником множества межконфессиональных конфликтов служат политические противоречия. Именно они лежали в основе многих авторитарных концепций и дискурсов, не раз возникавших на протяжении веков. Поэтому мы должны осознавать всю опасность использования религиозных различий и манипулирования настроениями масс с целью натравить их на представителей той или иной конфессии или общины", - отметил он.

Принц Иордании с сожалением признал, что зачастую некоторые религиозные группы идут на поводу у такого рода пропаганды, которая не имеет ничего общего с этическими ценностями, проповедуемыми всеми религиями. По его словам, представители разных направлений одной конфессии должны понимать, что различия в прочтении и понимании текстов не угрожают их святости, а опасность представляют попытки монополизации права на интерпретацию таких текстов.

Проблема непонимания

Бен Талал обратил внимание на то, что сегодня, когда стоящие перед человечеством вызовы лишь нарастают, возникает необходимость объединить усилия для выработки такого подхода к религии, который бы создавал условия для сотрудничества. "Логика братства и всеобщей любви противоречит логике власти и тирании. Вся история человечества свидетельствует о том, что соблазн прибегнуть к логике силы в конечном итоге приводит к отступлению и краху", - подчеркнул он.

За последнее время несправедливость и конфликты между народами усиливаются, указал принц в своей статье. По его мнению, одна из причин заключается в том, что люди стали утрачивать ощущение общности и забывать о том, что различий между ними гораздо меньше, чем общего. "Самым важным в этом ощущении общности является чувство солидарности с народами, которые страдают от оккупации, несправедливости, бедности и дискриминации. Отсутствие равных возможностей создает благодатную почву для возникновения различных форм агрессии и войны, которые рано или поздно приведут к взрыву", - заметил иорданский принц.

Уважение и принятие

По мнению Хасана Бен Талала, утрата возможности принимать чужие, отличные от собственных взгляды чревата конфликтами, которых можно было бы избежать. Он подчеркнул, что высокомерие как отдельных представителей социума, так и общин в целом начинает расцветать в таких условиях и создает атмосферу ненависти, которая затем ведет к попыткам изолировать другую сторону.

"Мы можем не соглашаться со многими мнениями и высказываниями, но мы должны осознавать необходимость уважения различий во мнениях и их значимость для развития и формирования целостной системы человеческих знаний. Когда люди совершенствуют свои моральные качества и приходят к пониманию необходимости уважать существующие между ними различия, тогда возможности для диалога и использования этих различий на благо людей увеличиваются. Напротив, всякий раз, когда взаимоуважение уменьшается, различия вскоре перерастают в конфликты и раскол", - заключил он.