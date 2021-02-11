В России может появиться кешбэк на покупку путевок в детские лагеря

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Минпросвещения России совместно с Ростуризмом прорабатывает вопрос о введении кешбэка на покупки путевок в детские оздоровительные лагеря, сообщила в четверг замдиректора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства Янина Голубева.

"С Ростуризмом мы прорабатываем вопрос так называемого кешбэка на покупки путевок в оздоровительные лагеря, в организации отдыха и оздоровления", - сказала она в рамках круглого стола на тему "Развитие детского туризма и отдыха в Российской Федерации" в ОНФ.

По ее словам, министерство совместно с Ростуризмом прорабатывает вопрос о включении в Стратегию развития туризма в РФ комплекса мероприятий по развитию сферы отдыха.