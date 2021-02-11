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Пандемия COVID-19

Эрдогану ввели вторую дозу вакцины от коронавируса

Президент привился препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech

АНКАРА, 11 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в четверг, что ему ввели вторую дозу вакцины от коронавируса.

"Здравствуйте, дорогие братья, сегодня мне ввели вторую дозу вакцины от COVID-19. Мы нацелены на то, чтобы в ближайшее время все наши жители сделали прививку", - написал он на своей странице в Telegram.

Первую дозу вакцины Эрдогану ввели 14 января в городской больнице Анкары. Как сообщало агентство Anadolu, президент привился препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech.

Теги
ТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипПандемия COVID-19
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