Эрдогану ввели вторую дозу вакцины от коронавируса

АНКАРА, 11 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в четверг, что ему ввели вторую дозу вакцины от коронавируса.

"Здравствуйте, дорогие братья, сегодня мне ввели вторую дозу вакцины от COVID-19. Мы нацелены на то, чтобы в ближайшее время все наши жители сделали прививку", - написал он на своей странице в Telegram.

Первую дозу вакцины Эрдогану ввели 14 января в городской больнице Анкары. Как сообщало агентство Anadolu, президент привился препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech.