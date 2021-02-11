Духовное управление мусульман РФ может в марте выпустить фетву о допустимости "Спутник V"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Совет улемов (богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ может на заседании 16 и 17 марта принять фетву (богословское заключение) о соответствии вакцины "Спутник V" и допустимости ее использования мусульманами. Об этом заявил заместитель председателя совета, председатель ДУМ Москвы Ильдар Аляутдинов.

"Очередное заседание Совета улемов пройдет 16 и 17 марта в Мордовии, мы там принимаем ряд фетв. Я думаю, к этому времени мы постепенно это наработаем", - сказал он на круглом столе "Вакцинация от COVID-19 в свете исламских религиозных предписаний" с участием представителей Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи в резиденции ДУМ РФ в четверг.

Ранее Аляутдинов сообщил ТАСС, что совет запросит у разработчиков информацию о составе российских вакцин от коронавируса для определения дозволенности ее использования мусульманами. В частности, советом изучается состав "Спутника V", разработанного центром им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава.

Россия 11 августа 2020 года первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, эта разработка получила название "Спутник V". Позднее была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина, разработанная центром "Вектор" Роспотребнадзора. В скором времени планируется регистрация третьей вакцины, созданной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.