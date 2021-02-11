На строительство детской больницы в Ростовской области направят 14 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 февраля. /ТАСС/. Строительство детской областной больницы в Ростовской области начнется в 2021 году, общая стоимость проекта оценивается не менее чем в 14 млрд рублей. Об этом в четверг в ходе встречи с финалистами конкурса "Лидеры Дона" сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Мы начинаем в этом году строить в Ростове-на-Дону областную детскую больницу, строительство имеет два этапа. В бюджет мы заложили первые деньги. Первый этап нам обойдется не менее чем в 7 млрд рублей. Второй этап уже с оборудованием - еще столько же", - сказал глава региона.

Голубев добавил, что власти также располагают проектом строительства больничного комплекса в Новочеркасске. Его реализация потребует инвестиций в объеме 29 млрд рублей.

В регионе продолжается строительство областной инфекционной больницы. Она будет расположена в Первомайском районе Ростова-на-Дону. На первом этапе будет введено 200 коек, из которых до 30 - реанимационные. Кроме того, планируется, что на втором и третьем этапах реализации проекта будут созданы еще по 100 коек. Завершить строительство больницы с учетом лицензирования намерены до 1 июня 2021 года, а принять первых пациентов учреждение сможет 1 июля.