В Роспотребнадзоре допустили изменения требований к детским лагерям отдыха

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Возможность изменения требований к организации детского отдыха в лагерях, установленных из-за коронавируса, предусматривается, но все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Об этом сообщила в четверг начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков управления санитарного надзора Роспотребнадзора Галина Яновская.

"На середину февраля документы эти действуют. При организации отдыха в ближайшие каникулы действовать и руководствоваться необходимо именно этими документами. Понимая, что ситуация у нас меняется еженедельно, Роспотребнадзором она мониторится, мы предусматриваем возможность изменения требований и к лагерям", - сказала она, выступая на круглом столе в ОНФ на тему "Развитие детского туризма и отдыха в Российской Федерации".

Яновская отметила, что делать долгосрочные прогнозы по ситуации с коронавирусом невозможно, однако в ведомстве надеются, что в ближайшем будущем заболеваемость "сведется к нулю".

"Мы готовы к тому, что ближе к лету мы будем пересматривать требования в зависимости от той ситуации, которая будет. Сегодня мы действуем в тех условиях, которых есть, при условиях тех ограничений, которые есть. Понимая, что возможность снятия ограничений есть, но будет рассмотрена несколько позже, когда все-таки ситуация стабилизируется, в большинстве регионов будут сниматься ограничения", - заключила она.

В начале декабря главный государственный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила действие санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций для детей и молодежи в условиях коронавируса до 1 января 2022 года. Санитарные правила были приняты в конце июня этого года, в предыдущей редакции они действовали до 1 января 2021 года. Эти правила направлены на обеспечение безопасных условий деятельности детских садов, школ, детских оздоровительных лагерей, учреждений дополнительного образования, игровых комнат в торговых центрах.