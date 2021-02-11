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Пандемия COVID-19

Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлили до 28 февраля

Жители и гости, находящиеся на территории региона, по-прежнему должны использовать средства защиты

КРАСНОДАР, 11 февраля. /ТАСС/. Режим повышенной готовности, введенный в Краснодарском крае для борьбы с распространением коронавируса, продлен до 28 февраля. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации края.

"Режим повышенной готовности на Кубани продлен до 28 февраля. Соответствующее постановление подписал губернатор края Вениамин Кондратьев", - говорится в сообщении.

Уточняется, что жители и гости, находящиеся на территории региона, по-прежнему должны использовать средства защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в том числе при посещении объектов торговли, бытового обслуживания, вокзалов, в транспорте, такси, на парковках, в лифтах и в иных общественных местах скопления людей. Кроме того, сохраняется требование по необходимости соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра. Также жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями и всем гражданам старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции.

По данным оперативного штаба региона на четверг, на Кубани общее количество случаев заражения коронавирусом составляет 35 671, выздоровели 28 037 пациентов.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия COVID-19
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