Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлили до 28 февраля

КРАСНОДАР, 11 февраля. /ТАСС/. Режим повышенной готовности, введенный в Краснодарском крае для борьбы с распространением коронавируса, продлен до 28 февраля. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации края.

"Режим повышенной готовности на Кубани продлен до 28 февраля. Соответствующее постановление подписал губернатор края Вениамин Кондратьев", - говорится в сообщении.

Уточняется, что жители и гости, находящиеся на территории региона, по-прежнему должны использовать средства защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в том числе при посещении объектов торговли, бытового обслуживания, вокзалов, в транспорте, такси, на парковках, в лифтах и в иных общественных местах скопления людей. Кроме того, сохраняется требование по необходимости соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра. Также жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями и всем гражданам старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции.

По данным оперативного штаба региона на четверг, на Кубани общее количество случаев заражения коронавирусом составляет 35 671, выздоровели 28 037 пациентов.