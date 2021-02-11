Актрису сериала "Мандалорец" Джину Карано уволили из-за высказываний в соцсетях

НЬЮ-ЙОРК, 11 февраля. /ТАСС/. Компания Lucasfilm уволила актрису Джину Карано, игравшую одну из главных ролей в сериале "Мандалорец", который является составной частью вселенной "Звездных войн". Как сообщил в четверг журнал The Hollywood Reporter, причиной послужили высказывания актрисы в социальных сетях, в которых она сравнила нетерпимость к иным политическим взглядам с преследованием евреев в Германии при нацистах.

"Джина Карано больше не работает на Lucasfilm, и мы не планируем сотрудничать с ней в будущем. Тем не менее ее записи в социальных сетях, оскорбляющие людей на основании их культурной и религиозной идентичности, отвратительны и неприемлемы", - приводит издание слова представителя компании. Сотрудничество с актрисой также прекратило агентство United Talent Agency, занимающееся подбором работы для актеров.

Карано играла наемницу Карасинтию Дюн, которая раньше сражалась за повстанцев в Галактической гражданской войне. В сериале она помогает главному герою - еще одному наемнику, мандалорцу Дину Джарину. Исполнение ей роли спокойной и расчетливой наемницы получило высокую оценку критиков и обеспечило любовь зрителей.

Актриса придерживается консервативных политических взглядов. В прошлом году она уже критиковала в соцсетях постоянное ношение масок для защиты от коронавируса, а также высказывала сомнения в результатах президентских выборов в США. Как отмечает The Hollywood Reporter, уже тогда Lucasfilm намеревалась уволить ее, однако компания искала более вескую причину. На этот раз Карано высказала мнение, что преследование евреев в Германии началось с ограничений на выражение политических взглядов. Хотя она не стала напрямую сравнивать атмосферу в нацистской Германии с той, что установилась в США, многие комментаторы ее записи расценили эти слова именно таким образом.