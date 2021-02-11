Instagram удалил аккаунт племянника Джона Кеннеди за высказывания о вакцинах

НЬЮ-ЙОРК, 11 февраля. /ТАСС/. Социальная сеть Instagram приняла решение удалить аккаунт американского активиста и адвоката Роберта Кеннеди - младшего, племянника 35-го президента США Джона Кеннеди. Как в четверг сообщил телеканал CNN, такое решение соцсеть приняла в связи с его высказываниями против использования вакцин от коронавируса.

Кеннеди-младший более 15 лет последовательно выступает против вакцин, и ранее лоббировал изменения в законах, предусматривающих обязательную вакцинацию детей. "Мы удалили данный аккаунт за многократное распространение вводящих в заблуждение заявлений о коронавирусе и вакцинах", - приводит телеканал заявление представителя компании Facebook, владеющей Instagram.

Отмечается, что аккаунт Кеннеди-младшего в социальной сети Facebook с аудиторией в 300 тыс. подписчиков пока заблокирован не будет.

Компания Facebook с начала пандемии приступила к борьбе с распространением ложных сведений о коронавирусе в своих соцсетях, удаляя тысячи подобных публикаций, а также предоставляя пользователям разъяснения Всемирной организации здравоохранения по поводу той или иной недостоверной теории или дезинформации.