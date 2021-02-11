ДУМ РФ запросило всех разработчиков вакцин от коронавируса в РФ о халяльности компонентов

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ отправило запросы разработчикам всех зарегистрированных в России вакцин от коронавируса относительно соответствия их компонентов требованиям ислама. Об этом сообщил журналистам в четверг заместитель председателя Совета улемов (богословов) ДУМ РФ, председатель ДУМ Москвы Ильдар Аляутдинов.

"Мы отрабатываем свою часть с точки зрения допустимости и недопустимости, халяльности и нехаляльности данных препаратов. <...> Стали поступать запросы от СМИ, не стоит ли проработать и другие вакцины (помимо "Спутника V" - прим. ТАСС). Мы соответствующие запросы отправили [разработчикам] и ждем ответа", - сказал он.

Аляутдинов отметил, что изначально запросы от прихожан поступили именно по поводу халяльности вакцины "Спутник V", разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. "Мы направили письмо, и [в центре] довольно быстро отреагировали. Начался процесс взаимодействия", - пояснил зампредседателя ДУМ РФ.

Ранее Аляутдинов сообщил ТАСС, что совет запросит у разработчиков информацию о составе российских вакцин от коронавируса для определения дозволенности использования ее мусульманами. В частности, советом изучается состав "Спутника V". Ожидается также фетва (богословское заключение) совета по поводу допустимости применения данной вакцины для мусульман.

Россия 11 августа 2020 года первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, эта разработка центра им. Гамалеи Минздрава получила название "Спутник V". Позднее была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина, разработанная центром "Вектор" Роспотребнадзора. В скором времени планируется регистрация третьей вакцины, созданной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.