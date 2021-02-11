"Кавминкурортресурсы" направят на модернизацию минералопроводов более 110 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 11 февраля. /ТАСС/. Крупнейший недропользователь региона Кавказских Минеральных Вод, компания "Кавминкурортресурсы" (КМКР), планирует в течение ближайших пяти лет направить свыше 110 млн рублей на комплексную модернизацию минералопроводов, проложенных около полувека назад. Чтоб изыскать эти средства, компания предлагает повысить стоимость минеральной воды на 10%.

"Запланировано изменение цены на 2021 год на 10% в связи с необходимостью проведения ремонта минералопроводов. В период с 2022 по 2025 года планируется выполнить ремонт более 24 км минералопроводов в границах городов Кавказских Минеральных Вод. Проведение этих работ необходимо, чтобы обеспечить поставку минеральной воды потребителям, санаториям. Это важно, чтобы в конечном итоге на протяжении всего периода им поступала качественная минеральная вода", - сказал ТАСС в четверг исполнительный директор КМКР Евгений Левицкий.

По его словам, вопрос о повышении стоимости минеральной воды внаходится в стадии обсуждения. "У всего есть ресурс, трубы из металла тоже имеют свой ресурс. Система минералопроводов была проложена в 70-80 годах прошлого века, мы вели плановый ремонт, но комплексной масштабной программы не было. Сейчас надо эти работы сделать", - подчеркнул собеседник агентства.

АО "КМКР" является крупнейшим недропользователем Кавминвод, обеспечивающим санаторно-курортный комплекс региона минеральными водами и лечебной грязью. 51% акций КМКР принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, 49% акций принадлежат Федерации независимых профсоюзов России.

Тариф как компенсация затрат

Потребителями воды являются санатории, которые используют ее для питья курортников и предоставляют процедуры с минеральной воды (ванны, ингаляции, орошения), а также администрации курортов, которым принадлежат городские бюветы, заводы по розливу минеральной воды. В курортном управлении профсоюзных санаториев на Кавказских Минеральных Водах сообщили, что не ожидали повышения тарифа и отметили, что рост цены на воду приведет к подорожанию стоимости бальнеопроцедур. "В стоимости процедуры минеральной ванны вода стоит минимум 50-60%, соответственно, если вода дорожает, то все дорожает. Это основной курортологический фактор, это отличает нас от санаториев Подмосковья. Если у нас будет подорожание, то зачем людям сюда ехать", - отметил руководитель курортного управления Николай Мурашко.

Директор санатория "Орджоникизде", в управлении которого также находится крупнейшая на Ставрополье Ессентукская бальнеогрязелечебница и Верхние Николаевские ванны в Ессентуках, Николай Елизаров сообщил ТАСС, что минералопровод чинить необходимо. "Мы считаем, что минералопровод надо было менять давным-давно. Из-за того что он находится, на наш взгляд, не в должном состоянии, мы имеем проблемы с качеством, доставкой воды. Соответственно это отражается на качестве предоставляемых нами услуг, и мы надеемся, что если цена поднимется, она будет реинвестирована непосредственно в строительство минералопровода, то это для нас будет только хорошо", - сказал Елизаров.

По его словам, повышение тарифа на минеральную воду на стоимость путевки может повлиять незначительно. Руководитель КМКР пояснил, что компания анализировала, как повышение стоимости повлияет на цену путевок в санатории. "Нельзя говорить о том, что это повлечет кратное увеличение. Кроме того, ведомственные санатории и санатории, не входящие в систему Федерацию независимых профсоюзов России, уже заключили договоры на 2021 год по новой цене", - отметил руководитель компании.

Он сообщил, что в 2020 году цена на минеральную воду не повышалась, в 2019 году был рост стоимости на 3%. "Это (повышение тарифа) продиктовано необходимостью плановой замены инфраструктуры. КМКР в 2020 году также пострадали в период пандемии: стояли санатории, они не покупали у нас воду. При этом санатории признаны пострадавшей отраслью, а КМКР не признаны, КМКР как коммерческая организация не имеет других источников компенсации затрат", - добавил Левицкий.

Глава города-курорта Железноводск Евгений Моисеев рассказал журналистам, что увеличение стоимости минеральной воды не скажется на работе бюветов в городе-курорте. "Мы питьевой курорт, и вода в наших бюветах была, есть и будет всегда бесплатной для наших жителей и туристов. Благодаря поддержке губернатора Владимира Владимирова нам удалось в прошлом году получить в муниципальную собственность три главных бювета - "Лермонтовский", "Славяноский" и "Смирновский". Эти питьевые галереи мы содержим сами и платим за минеральную воду из средств краевого и городского бюджета. На 2021 год мы планировали оплатить более 2 млн рублей за минеральную воду, и при повышении цены нагрузка на бюджет возрастет, но мы уверены, что справимся, в том числе благодаря поддержке краевого правительства", - отметил Моисеев.