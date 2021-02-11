В Башкирии продлили режим самоизоляции для пожилых до 25 февраля

УФА, 11 февраля. /ТАСС/. Режим самозоляции для пожилых и жителей с хроническими заболеваниями продлен до 25 февраля в Башкирии, сообщила пресс-служба главы республики в четверг.

"Глава Башкортостана Радий Хабиров своим решением продлил режим самоизоляции на территории республики. Людям старше 65 лет, а также тем, кто имеет хронические заболевания, нужно соблюдать режим самоизоляции до 25 февраля 2021 года включительно", - сказано в сообщении.

По состоянию на 11 февраля в Башкирии подтверждено 26 054 случая заражения коронавирусной инфекцией, прирост за сутки - 160. Лечение в стационарах получают 326 человек, всего выписано 19 878. От коронавируса умерли 217 жителей региона.