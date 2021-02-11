В посольстве России в Хорватии рассказали о частых просьбах вакцинации "Спутником V"

ЗАГРЕБ, 11 февраля. /ТАСС/. Посольство РФ в Загребе фиксирует участившиеся обращения со стороны жителей Хорватии, в том числе российских соотечественников, с просьбой о возможном приобретении препарата "Спутник V" для вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в диппредставительстве РФ.

"В связи с большим количеством поступающих в посольство вопросов от граждан, проживающих на территории Хорватии, о приобретении вакцины ["Спутник V"] сообщаем следующее. Посольство России в Хорватии, являясь дипломатическим представительством, и в рамках своей компетенции не может заниматься заказом, распространением и продажей вакцины, - отметили в дипмиссии РФ. - Для ввоза на территорию Хорватии любых медикаментов и лекарств необходимы соответствующие разрешения госорганов Хорватии и ответственных структур ЕС".

"Вместе с тем сообщаем, что посольство готово приложить все усилия к активизации двустороннего диалога и максимально быстрой проработке вопроса о доставке вакцины российского производства при наличии инициативы со стороны хорватских властей, - подчеркнули в диппредставительстве. - К сожалению, пока официального обращения с хорватской стороны относительно закупок российской вакцины не поступало".

Кампания по вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции началась в Хорватии 27 декабря 2020 года. На первом этапе в страну поступила партия из 9 750 доз препарата Pfizer и ее германского партнера BioNTech. В общей сложности власти осуществили предзаказ 5,9 млн доз вакцин производителей Pfizer и BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson и CureVac.

Число инфицированных коронавирусом нового типа в Хорватии с начала распространения инфекции составило 236 709.