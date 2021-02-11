Генконсул России в Генуе рассказала о готовности Италии производить "Спутник V"

РИМ, 11 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянские регионы не только заинтересованы в использовании российской вакцины "Спутник V", но и готовы организовать ее производство на своей территории. Об этом ТАСС рассказала в четверг генеральный консул РФ в Генуе Мария Ведринская.

"У меня состоялась встреча с президентом областного совета Лигурии Джанмарко Медузеем и директором генуэзской клиники инфекционных заболеваний госпиталя "Сан-Мартино" Маттео Бассетти. Собеседники выразили заинтересованность в применении российской вакцины. Они также сообщили, что готовы определить возможных партнеров среди частных компаний и предприятия, на которых могло бы быть организовано производство", - сообщила дипломат. При этом отмечается, что для начала такого процесса необходимо получение одобрения Европейского агентства лекарственных средств (EMA). По мнению итальянцев, готовить базу для организации производства нужно уже сейчас, поскольку после сертификации российского препарата все должно быть готово для его быстрого налаживания.

Многие итальянские регионы на фоне нехватки поставок вакцин, которые разрешены к применению в ЕС (американо-германского консорциума Pfizer - BioNTech, американской компании Moderna и британско-шведской AstraZeneca, проявляют интерес к получению российской вакцины "Спутник V". Она получает высокие оценки ведущих итальянских специалистов. Однако представители властей указывают, что это невозможно до одобрения препарата EMA. Все контракты на закупку вакцин заключались до сих пор централизованно ЕК, а распределение ампул осуществляется в пропорциональном соотношении к населению.

Ранее ЕК поясняла, что двусторонние переговоры с компаниями, которые не фигурируют в общеевропейском пакете контрактов на поставки вакцин, не поощряются, но запрещены быть не могут. Итальянское законодательство предусматривает одностороннее одобрение национальным регулятором лекарственных препаратов только в случае чрезвычайной ситуации, которая требует специального распоряжения Минздрава. Так, на прошлой неделе Итальянское агентство по лекарствам одобрило препараты на основе моноклональных антител для лечения коронавирусной инфекции в экспериментальном режиме.