Фонд "Круг добра" в ближайшее время опубликует список детей для получения первых лекарств

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра" в ближайшее время опубликует список регионов и количество детей, которые получат первые лекарственные препараты. Об этом ТАСС в четверг сообщил директор Федерального научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА России, председатель попечительского совета фонда Николай Дайхес.

"Предварительная работа шла очень напряженная последний месяц. По сути дела экспертного совета, Минздрава, по формированию списка детей. Эта работа практически близка к завершению. Поэтому мы и провели попечительский совет [фонда]. Список регионов и количество детей будут опубликованы", - сказал Дайхес.

Он отметил, что на заседании попечительского совета фонда в среду были утверждены первые результаты работы. "Мы обсудили предложения экспертного совета, утвердили их, предложения министерства здравоохранения. В первую очередь о включении сложной, наиболее вызывающей общественный резонанс патологии как спинальная мышечная атрофия в список орфанных заболеваний - тяжелых, угрожающих жизни, - то есть то, что соответствует функционалу фонда. Были утверждены необходимые препараты для лечения этой патологии. Было решение об их срочной закупке, доставке и предоставлении нашим пациентам", - добавил он.

В свою очередь еще один член попечительского совета фонда, секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева отметила, что активная работа "Круга добра" является "долгожданным событием для всех, а особенно для семей с детьми, страдающими тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, которые нуждаются в помощи и поддержке".

"Уже с первой встречи члены попечительского совета поставили перед Минздравом острые вопросы и начали решение конкретных проблем лекарственного обеспечения пациентов. Надеюсь, что работа фонда будет плодотворной. Мы приложим для этого все наши силы", - подчеркнула Михеева.

О фонде

Президент РФ Владимир Путин в январе подписал указ о создании фонда "Круг добра", приоритетными задачами которого являются реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи (при необходимости и за пределами РФ) детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими заболеваниями, обеспечения таких детей лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в РФ.

В попечительский совет фонда вошли глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, соучредитель благотворительного фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова, президент благотворительного фонда, специализирующегося на организации помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга Константин Хабенский, руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер.

Ранее Путин, общаясь в формате видеоконференции с участницей проекта "Мечтай со мной" Региной Парпиевой, говорил, что обдумает идею создания фонда помощи для детей с аутоиммунными заболеваниями и попытается помочь с ее реализацией. Как отмечал президент, фонд планируется пополнять средствами от повышения с 13% до 15% ставки налога на доходы физических лиц для граждан, получающих свыше 5 млн рублей в год (повышенной ставкой будет облагаться та часть дохода, которая превышает 5 млн рублей).