В Коми продлили ограничения по культурно-массовым и спортивным мероприятиям до 1 марта

ТАСС, 11 февраля. Ограничения в связи с пандемией по культурно-массовым и спортивным мероприятиям в Республике Коми продлили до 1 марта 2021 года, сообщает в четверг пресс-служба главы региона.

"В Коми продлили ограничения по культурно-массовым, зрелищным, спортивным мероприятиям до 1 марта 2021 года. Внесены изменения в указ главы Республики Коми о введении режима повышенной готовности", - говорится в сообщении.

С 12 февраля 2021 года возобновляют работу досуговые, развлекательные, зрелищные и иные подобные организации, в том числе детские игровые комнаты и развлекательные центры, за исключением ночных клубов и дискотек - их работа приостановлена до 1 марта 2021 года.

Гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также с хроническими заболеваниями предписано по 17 марта 2021 года включительно воздерживаться от нахождения вне мест проживания. По 17 марта продлевается оплачиваемый больничный для работающих граждан в возрасте 65 лет и старше, которые приняли решение продолжить соблюдение режима самоизоляции.

В Республике Коми с начала пандемии выявлено 37 842 случая новой коронавирусной инфекции, за последние сутки - 130 случаев. Выздоровели 36 517 человек. Всего под медицинским наблюдением находится 4 461 человек. Официально подтверждено 725 случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом.