Директора школы в Каспийске подозревают в краже продуктов

МАХАЧКАЛА, 11 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело по статье "Присвоение или растрата" возбуждено в отношении директора одной из школ Каспийска, подозреваемого в краже продуктов из учебного заведения. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах Дагестана.

"Уголовное дело в отношении директора школы № 3 города Каспийск Джафара Агаева возбуждено по части 3 статьи 160 УК РФ", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, директор школы подозревается в том, что 1 февраля присвоил продукты питания, предназначенные для школьников, на общую сумму около 7 тыс. рублей.

Официальным подтверждением этой информации от правоохранительных органов Дагестана ТАСС пока не располагает.

Проверки учреждений

Ранее Министерство просвещения РФ потребовало от главы Министерства образования и науки Республики Дагестан проверить информацию СМИ о директоре, который якобы вывозил из школы продукты, предназначенные для школьников, и уточнить, дошли ли до детей выделенные на горячее питание средства. В администрацию Каспийска было направлено письмо о рассмотрении вопроса соответствия директора занимаемой им должности.

Мэр города Борис Гонцов сообщал, что в Каспийске будут проверены все образовательные учреждения. Гонцов также отмечал, что правоохранительные органы подозревают директора в хищении продуктов питания.

Президиум регионального политсовета партии "Единая Россия" 3 февраля исключил директора школы из партии за дискредитирующие действия. На следующий день он написал заявление об увольнении по собственному желанию.