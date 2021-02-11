Арестованный главред "Медиазоны" сообщил об ухудшении его самочувствия

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов, арестованный на 15 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия, сообщил об ухудшении самочувствия. Об этом говорится в Twitter журналиста, который после его ареста ведут сотрудники "Медиазоны".

"Смирнов передает, что в камере этой "адские условия". Утром они написали заявление на осмотр врача, отвели к врачу их только вечером. У Смирнова давление 178/112, чувствует он себя очень плохо. От ОНК в эту камеру 228 к ним пока никто не заходил", - следует из сообщения в Twitter журналиста.

Главред "Медиазоны" был задержан 30 января. По данным защиты, суть претензий правоохранителей заключалась в том, что 20 января Смирнов перепостил в Twitter чью-то шутку, в которой отмечалось его сходство с лидером панк-группы "Тараканы" Дмитрием Спириным, ранее поддержавшим штаб Алексея Навального. В этом посте указывалась дата и место проведения несанкционированной акции протеста. Журналист был доставлен в Тверской отдел полиции Москвы, но в тот же день отпущен под обязательство о явке.

С требованием "проверить законность и обоснованность привлечения к ответственности" Сергея Смирнова к органам правопорядка обратился Союз журналистов России. Решение суда вызвало резкую реакцию в журналистском сообществе. После решения об аресте журналиста на 25 суток освободить его из-под стражи призвали представители ряда СМИ, включая "Новую газету", радиостанцию "Эхо Москвы", интернет-издания "Медуза", "Адвокатская улица" и журнал "Сноб".

Тверской суд Москвы признал Смирнова виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде административного ареста на 25 суток. 8 февраля Мосгорсуд сократил административный арест Смирнову с 25 до 15 суток.