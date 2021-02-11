В Казани появится Институт развития города

КАЗАНЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Институт развития города создадут в Казани в 2021 году. Планируется, что он объединит лучших архитекторов из России и зарубежных стран. Об этом в четверг сообщает мэрия Казани по итогам встречи мэра города Ильсура Метшина со студентами и выпускниками Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ).

"Мы заручились поддержкой руководства республики, уже в этом году создадим Институт развития города, куда мы собираемся собрать лучшие архитектурные силы. Среди них будут выпускники наших вузов, включая тех, кто сегодня трудится за рубежом", - цитирует Метшина пресс-служба.

Как уточнили в пресс-службе, создание института "позволит задействовать в работе одаренных архитекторов, которые сегодня работают за рубежом, минуя при этом бюрократические препоны". Мэр также предложил провести в городе форум на базе университета, пригласив на него выпускников, которые трудятся не только в Казани, но и за ее пределами. По его словам, специалисты смогут представить собственные портфолио, работы. В будущем, когда в Казани начнется новое строительство, власти уже будут знать об их потенциале.

"Хотелось бы, чтобы мы на этом форуме обсуждали какие-то конкретные территории, а участники заранее получали техзадание и по нему придумывали свои проекты", - цитирует Метшина пресс-служба.

В планах - провести форум ближе к осени. Одной из главных тем обсуждения станет комплексное развития территории речного порта площадью 250 га.