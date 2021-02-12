Вильфанд сообщил, что в регионах ЦФО с 15 февраля будет аномально холодно

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Похолодание до 23-25 градусов мороза придет в регионы Центрального федерального округа (ЦФО) с 15 февраля. Температура будет ниже нормы на 8-10 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура в выходные повысится - максимальная температура будет [составлять] от девяти до 13 градусов мороза днем, а ночью - от 13 до 15 градусов мороза. Это на три-четыре градуса ниже нормы, но в понедельник опять [ожидается] похолодание. Ночью в понедельник уже будет 18-23 градуса мороза, в ночь на вторник - до 25 градусов мороза. Настоящее похолодание грядет, и отклонение от нормы будет уже на 8-10 градусов", - сообщил он.

Однако, по словам Вильфанда, небольшое потепление в выходные жители ЦФО почти не смогут ощутить. Из-за ветра и влажности температура воздуха будет казаться холоднее.

Дневная температура со следующей недели будет опускаться до 16 градусов мороза, отметил метеоролог.