Центр им. Гамалеи изучает несколько десятков штаммов коронавируса с мутациями

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Специалисты Центра им. Гамалеи на сегодняшний день изучают несколько десятков штаммов коронавируса с мутациями, в том числе в контексте эффективности против них вакцины "Спутник V". Об этом ТАСС сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Владимир Гущин.

"Сейчас в Центре им. Гамалеи ведется исследование по поводу того, как вакцина защищает от новых штаммов: не только южноафриканского и британского, но и тех штаммов, которые есть в России, - рассказал ученый. - У нас в руках есть несколько десятков штаммов, которые имеют мутации в интересующих нас областях".

При этом Гущин отметил, что на сегодняшний день нет ни одной научной публикации, доказывающей, что какая-либо из зарегистрированных вакцин против коронавируса теряет свою эффективность на 100% при столкновении с новым штаммом. "Есть некие свидетельства, полученные в лабораториях, которые показывают, что вируснейтрализующие свойства сыворотки переболевших или сыворотки людей, которые получили вакцину, несколько хуже нейтрализуют отдельные варианты вируса, но это все. Паника вот эта сейчас пока чрезмерна", - отметил он.

Ученый также рассказал, что Всемирная организация здравоохранения совместно с экспертами уже разрабатывает методологию, которая позволит изучить эффективность иммунитета и вакцин против новых штаммов.

Об обнаружении новых штаммов коронавируса в Великобритании и ЮАР стало известно 14 и 21 декабря 2020 года соответственно. По мнению ряда ученых, оба новых возбудителя являются более заразными и агрессивными. По данным ВОЗ, британский и южноафриканский штаммы не взаимосвязаны.