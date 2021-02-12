Кустурица сообщил, что привился от коронавируса вакциной "Спутник V"

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица привился российской вакциной от новой коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом он сообщил в интервью Россотрудничеству, фрагмент которого опубликован в пятницу в Telegram-канале агентства.

"Я уже сделал первый укол [вакцины "Спутник V"], следующий - 17 февраля", - сказал он.

Режиссер отметил, что большинство сербов доверяют именно российской вакцине. "Белградская элита, которая близка Западу, верит в Pfizer и Moderna, но я думаю, что 80 процентов сербов верят русским и верят в эффективность "Спутника V". Они считают ее самой лучшей вакциной и надеются, что ее будет больше в Сербии. Эта вакцина для нас самая важная", - сказал Кустурица.

Кустурица родился в 1954 года в Югославии. Как актер, сценарист и режиссер принял участие в создании более 30 фильмов. Его творчество отмечено наградами крупнейших киносмотров Европы.

31 декабря Агентство по лекарствам и медицинским средствам (ALIMS) Сербии выдало разрешение на применение вакцины "Спутник V", а с 6 января в стране началась вакцинация российским препаратом.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и зарегистрирован более чем в 20 странах. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека.