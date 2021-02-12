В Аргентине начались слушания по делу о кокаине в посольстве РФ в Буэнос-Айресе

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 февраля. /ТАСС/. Судебные слушания по делу о поставках кокаина из Аргентины в Россию и европейские страны начались в четверг в южноамериканской стране. Как сообщило агентство Telam, на первом заседании показания должны были дать двое подсудимых аргентинцев.

По данным агентства, обвиняемый по делу механик Александр Чикало в суде заявил, что не был причастен к организации поставок. Он утверждал, что другой фигурант дела Андрей Ковальчук, который был задержан в Германии, предлагал ему участвовать в отправке неких чемоданов в Россию, но он отказался.

Как сообщает Telam, второй обвиняемый - экс-сотрудник аргентинской полиции Иван Близнюк отказался давать показания по делу. На следующем заседании, которое запланировано на 25 февраля, отвечать на вопросы суда будут свидетели.

Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД России 15 ноября 2017 года. В конце февраля 2018 года МИД РФ сообщил о совместной операции российских и аргентинских правоохранительных органов "12 королев" по пресечению поставки крупной партии наркотиков на европейский рынок. По данным российского внешнеполитического ведомства, партия кокаина весом 367 кг, найденная в одном из зданий посольства РФ в Буэнос-Айресе, принадлежала Али Абянову - сотруднику дипмиссии из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку. В ходе следствия три фигуранта дела Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов были задержаны в России, еще двое - в Аргентине. В Германии был задержан предполагаемый организатор преступной группы Андрей Ковальчук. Следствие считает, что кокаин, обнаруженный в чемоданах, оценивается на черном рынке почти в €60 млн.