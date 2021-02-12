Дегтярев попросил правоохранительные органы проверить местную авиакомпанию из-за закупок

ХАБАРОВСК, 12 февраля. /ТАСС/. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев попросил правоохранительные органы провести проверку региональной авиакомпании "Хабаровские авиалинии" из-за закупок без торгов на 1 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте краевого правительства в пятницу.

Власти Хабаровского края начали проверку региональной компании "Хабаровские авиалинии" после поступившего от сотрудников обращения о нестабильной работе предприятия. Те просили проверить работу нового руководства предприятия.

"Мы проверили сообщение о том, что там якобы все разваливается. В том числе посмотрели финансово-хозяйственную деятельность, кто за что отвечал. Оказалось, что основные опасения за будущее авиакомпании испытывают люди, причастные к следующему: за 2019-2020 годы руководство истратило миллиард рублей, из которых 95% - по договорам без конкурентных процедур. Там какие-то автобусы, машины, ремонты крыш, закупка техники, обслуживание программных продуктов. Очевидно - неэффективное расходование средств: за два года миллиард - без торгов. Это указывает на возможность существования коррупционогенных факторов в закупочной деятельности прежнего руководства "Хабаровских авиалиний", - приводятся в сообщении слова Дегтярева. Он потребовал от краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства навести финансовый, кадровый и организационный порядок в авиакомпании, а материалы по проведенным в течение двух лет закупкам направить в правоохранительные органы.

Сообщается, что профильное ведомство провело конкурс на замещение должности генерального директора краевой авиакомпании, его победителем стал Алексей Фраймович. Сейчас он работает коммерческим директором предприятия. Врио губернатора края указал руководству регионального Минтранса на необходимость ускорить назначение победителя конкурса, чтобы он мог приступить к работе по развитию "Хабаровских авиалиний".

"Хабаровские авиалинии" - краевая авиакомпания, обеспечивающая связь отдаленных поселений и городов региона. Она также перевозит вахтовиков для горнорудных и металлургических предприятий, выполняет рейсы по заявкам санитарной авиации, доставляет почту.